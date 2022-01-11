الطقس في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم يتحول الى ماطر والثلوج ليلا على 1800 متر

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الأربعاء قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وجاء في النشرة الاتي:

– الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى فجر الخميس حيث يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي متمركز فوق اليونان مصحوب بكتل هوائية باردة وأمطار غزيرة أحيانا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الثلاثاء: صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتنشط الرياح أحيانا.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة ، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر، يتحول تدريجيا خلال الليل الى غائم ويتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط بعض الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق.

الخميس: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة وضباب على المرتفعات، تهطل امطار متفرقة تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر ، وتكون مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق لتصل الى 1500 متر.

الجمعة: غائم مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تنشط الرياح وتشتد أحيانا وتهطل أمطار تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، وتلامس الـ1100 متر ليلا. يحذر من تشكل السيول وتساقط لحبات البرد بخاصة في المناطق الجنوبية.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 11 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 18 درجة، في الداخل من 5 الى 17 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية شرقية الى شمالية غربية ناشطة، سرعتها بين 20 و40 كلم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: 20 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام