سلام تفقد مع الوزيرين منسى والحجار غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2025 - 08:58

سلام تفقد مع الوزيرين منسى والحجار غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية

منذ 26 mins 18 May، 2025
سلام
لبنان

تفقد رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزيريّ الدفاع والداخلية ميشال منسى واحمد الحجار غرفة العمليات المركزية لمراقبة العملية الانتخابية في وزارة الداخلية.

وقال سلام من الداخلية:” تأكّدت من جهوزية غرفة العمليات في وزارة الداخلية ويهمّنا سلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وعدم تدخّل الحكومة فيها، الأسبوع الماضي شهد مجموعة من الأخطاء منها إطلاق النار والرشاوى وأخطاء إدارية، وقد تعلّمنا منها وستكون الانتخابات اليوم جيدة في بيروت والبقاع”.

أما وزير الداخلية فقال : “العملية الانتخابية انطلقت في كل الأقلام ولا إشكالات أمنية حتى الساعة وجرى تأمين كل النواقص لأقلام الاقتراع كافة باستثناء قلم واحد ويجري تأمين صندوق بعدما تبيّن أن الصندوق الموجود مكسور”.

المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للإعلام

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