الافراج عن مخطوف بعد سرقة سيارته في بعلبك

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، بأن خاطفين مجهولين افرجوا عن الفلسطيني (م . م) مواليد ١٩٨٢ الذي يعمل سائقا على سيارة عمومية نوع هونداي ليترا طراز ١٩٩٦ لون جردوني، بعدما أقلهم من بيروت الى بعلبك ليل امس حيث تم خطفه.

وترجح المعلومات انه خطف الى منطقة حدودية بالقرب من الهرمل، وقام الخاطفون بالاتصال بشقيقه وطلبوا عشرة الاف دولار فدية مقابل الافراج عنه.

واكدت المعلومات الامنية ان المخطوف تعرض للضرب والتعذيب، وان الخاطفين سرقوا السيارة التي كانت في حوزته بعد تاكدهم من عدم امكان دفع ذويه الفدية لإطلاقه.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام