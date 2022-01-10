فرنسا تطلب من مواطنيها في كازاخستان توخي الحيطة والحذر(وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 10 2022 - 21:44

فرنسا تطلب من مواطنيها في كازاخستان توخي الحيطة والحذر(وكالة يونيوز)

منذ 2 ساعة 10 January، 2022
أخبار موقع المنار

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