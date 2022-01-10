ما هي العلاقة بين السمنة وفيروس كورونا؟

قال فريق دولي من العلماء إن الفيروس التاجي يمكن أن يتكاثر في الأنسجة الدهنية للبشر ويسبب الالتهاب في مختلف أعضاء الجسم.

درس متخصصون من الولايات المتحدة وألمانيا وسويسرا الأنسجة الدهنية للأشخاص الذين ليس لديهم فيروس كورونا وقارنوها بعينات الأنسجة من المرضى الذين ماتوا بسبب “COVID-19″، بحسب ما ذكر موقع “bioRxiv”.

وتقول الدراسة: “تُظهر نتائجنا بوضوح وجود “SARS-CoV-2″ في خلايا الجهاز المناعي بالإضافة إلى الخلايا التي تشكل الأنسجة الدهنية والعديد من مستودعات الدهون، مع زيادة مصاحبة في الالتهاب مختلف أعضاء الجسم”.

في وقت سابق، قالت اختصاصية الغدد الصماء “إنفيترو فورونيج”، إيلينا كيسيليفا، إن “فيروس كورونا يؤثر على حالة الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الغدد الصماء”.

وحذرت من أن فيروس كورونا سيكون صعباً على خلفية مرض السكري والسمنة.

المصدر: الميادين