الصحة الفلسطينية بغزة: تسجيل عدة إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون”

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة الأحد انه تم تسجيل عدة إصابات جديدة بمتحور “أوميكرون” خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن “الطواقم الصحية اكتشفت وجود عدة حالات جديدة مصابة بمتحور أوميكرون داخل المجتمع لم يغادروا قطاع غزة”، ولفتت الى أن “الطواقم الصحية لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى وتجرى جهوداً مضاعفة لأجل ذلك”.

وعبرت الوزارة عن “الخشية من الدخول في موجة عنيفة من تفشي وباء كورونا”، ودعت “المواطنين للمسارعة في تلقي اللقاح، واستكمال المواطنين المطعمين لجرعاتهم من اللقاح”.

المصدر: فلسطين اليوم