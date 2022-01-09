نمو حجم التجارة بين إيران وتركمانستان 84٪ في عام 2021

التقى وزير الطرق وبناء المساكن رستم قاسمي مع نائب رئيس وزراء تركمانستان سردار بردي محمدوف واستعرضا ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 84٪ في عام 2021 ومناقشة الإدارة الذكية للمسيرات في مجالات النقل والزراعة.

وبحسب الموقع الإخباري لوزارة الطرق وبناء المساكن ، أعرب الوزير رستم قاسمي في اجتماع عقده مع سردار بردي محمدوف ، نائب رئيس وزراء تركمانستان في طهران ، عن أمله أن تتمخض نتيجة الاجتماع عن تحقيق أهداف البلدين ومصالحهما المشتركة والاستمرار بهذه اللقاءات في إيران وتركمانستان لمواصلة تنفيذ الاتفاقات.

وعدّ قطاع النقل والترانزيت من القضايا المهمة في العلاقات بين إيران وتركمانستان ، موضحاً: “في اجتماع اللجنة المشتركة توصلنا إلى اتفاقات بين البلدين تمخضت عن تحقيق إنجازات جيدة بشأن قطاع النقل والترانزيت ؛ وفي هذا الصدد اتفقنا في مجال النقل السككي على تنقل 400 الى 500 عربة يوميا عبر منفذ سرخس الحدودي.

وأوضح قاسمي أن هذا الاتفاق يحقق تقدمًا جيدًا في توطيد العلاقات التجارية، مضيفًا: “يمكننا أيضًا زيادة حجم التبادل التجاري”.

وقال قاسمي لكن إذا ارتبطت روسيا بإيران عبر ميناء تشابهار بالسكك الحديدية ومنها الى الهند فان ذلك الربط سيكون اقتصاديًا من حيث التكلفة وفي وقت الترانزيت أيضا لأنه لن يستغرق أكثر من 20 يوماً.”

ووفقًا لوزير الطرق الايراني يمكن لهذا الربط السككي أن يجلب عوائد تقدر بمليارات الدولارات سنويًا إلى إيران وتركمانستان ويحقق العديد من الفوائد لكلا البلدين.

واعتبر قاسمي قطاع النقل الجوي مهمًا لكلا البلدين وشدد على إمكانية درجه ضمن الاتفاقات بين إيران وتركمانستان و”مستعدون لتوقيع اتفاقية حول تشكيل مجموعة عمل مشتركة”.

المصدر: فارس