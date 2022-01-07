ارتفاع جديد في عدد الإصابات بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 2645 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ارتفاعا من 2413 حالة إصابة أمس، و2246 أول أمس.

وبموجب الإصابات الجديدة يرتفع إجمالي الإصابات إلى 428100 إصابة، بينما ارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 412996 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 247 حالة شفاء.

وحسب بيانات الصحة الكويتية فقد بقي إجمالي الوفيات عند 2469 حالة، إذ لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس.

وكانت الإصابات المعلنة بالفيروس يوم 4 من الشهر الجاري عند 1482 إصابة.

المصدر: وكالة الانباء الكويتية