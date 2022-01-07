العدو الاسرائيلي اعتدى على مسيرة كفر قدوم بالضفة المحتلة المناهضة للاستيطان الصهيوني

أصيب خمسة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط الجمعة خلال قمع جيش العدو الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم(بالضفة المحتلة) المناهضة للاستيطان الصهيوني، والتي انطلقت نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد ولجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وقالت مصادر فلسطينية “أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة خمسة شبان بالرصاص، والعشرات بالاختناق جرى علاجهم ميدانيا”، وتابعت “انطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب تنديدا بسياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، ونصرة للأسير المريض أبو حميد، بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المناهضة للاحتلال والمطالبة بتصعيد الفعاليات الشعبية في كل مكان”.

المصدر: فلسطين اليوم