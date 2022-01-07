الاسمر: ندعم اضراب اتحادات النقل البري في 13 من الشهر الجاري

عقد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا الجمعة تطرق فيه إلى الوضع الإقتصادي الصعب لا سيما: استمرار الإرتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، تعاميم مصرف لبنان، الزيادات الجنونية على أسعار المواد النفطية وفاتورة كهرباء لبنان وإلغاء الدعم عن الدواء.

واعتبر الاسمر “نحن أمام اضراب متواصل في الادارة العامة لا ينتهي”، وتابع “كما يوجد اتفاق قد حصل مع اتحادات النقل البري حول دعم السائقين العموميين، ولكن يبقى حبرا على ورق ولذلك سيكون اضرابا لهذا القطاع الاسبوع المقبل في 13 الشهر وتحت رعاية الاتحاد العمالي العام”.

ودعا الاسمر “الجهات المعنية الى التعاون لانصاف موظفي الضمان الاجتماعي والعاملين في صيانة الجامعة اللبنانية ولا يتقاضون رواتبهم والعاملين في مصافي تكرير النفط، والمصروفين من خدمتهم والكثير الكثير من المظلومين”، وتابع “ليس أمامنا الا الحوار بين كل الفرقاء في لبنان وعلى كل المستويات من أجل انتاج اتفاق مجد والمطلوب اليوم الحوار من اجل انقاذ هذا الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام