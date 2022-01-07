التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق عام المشرفية غبيري بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 14:38

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق عام المشرفية غبيري بالاتجاهين

منذ 34 mins 7 January، 2022
أخبار موقع المنار

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