التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق عام المشرفية غبيري بالاتجاهين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 7 2022 - 14:38
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وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 7247 إصابة و18 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يوقع مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 ك2 إلى 21 آذار 2022
الرئيس بري تعقيبا على نص العقد الاستثنائي: المجلس سيد نفسه ولا يقيده اي وصف للمشاريع او الاقتراحات التي يقرر مكتبه طرحها
الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة: نشدّد على ضرورة الحوار والتشاور وتهيئة الأجواء الملائمة لانتخابات حرة ونزيهة
الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة: الإدارة الأميركية تمعن في محاصرة لبنان وستمارس ضغوطها على اللبنانيين حتى الانتخابات
الشيخ دعموش: سياسة التملّق للنظام السعودي مسيئة للبنان وشعبه وهي تسيء بالدرجة الاولى لأصحابها وتعرّض البلد للابتزاز
عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش: الرئيس ميقاتي يتجه إلى دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد في الساعات المقبلة
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يتصل رئيس الجمهورية ويبلغه اعتذاره عن المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس
وزير الخارجية الفرنسي: مفاوضات النووي الإيراني أحرزت تقدما لكن الوقت ينفد
نائب وزير الخارجية الإيراني يطالب كوريا الجنوبية بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمّدة لديها في ظل العقوبات الأميركية
الفلسطينيون يشيّعون 7 فتية قضوا في حادث سير قرب مدينة أريحا خلال عودتهم من أعمالهم في جني المحاصيل الزراعية
نادي الأسير الفلسطيني: إصابة 25 أسيراً بفيروس كورونا في قسم 25 في سجن النقب
البنك الدولي يوافق على منح إيران قرضا بقيمة 90 مليون دولار للتعامل مع جائحة كورونا
رئيس كازاخستان: قوات إرساء النظام تبذل جهوداً حثيثة والنظام الدستوري أعيد إلى حد كبير في كافة المناطق التي تشهد اضطرابات
وزارة الداخلية الكازاخستانية: مقتل 26 مسلحا وإصابة 18 بجروح بعد أيام من الاضطرابات التي تشهدها البلاد
الداخلية الكازاخستانية: تحرير جميع مناطق كازاخستان وتشديد إجراءات الحماية فيها مع إقامة 70 نقطة تفتيش في أنحاء البلاد
الدفاع الروسية: أكثر من 70 طائرة تنقل بنحوٍ متواصل وحداتنا ضمن قوات معاهدة الأمن الجماعي الى كازاخستان
الخارجية الصينية: نحذر القوى الخارجية من التحريض على العنف وإثارة الاضطرابات الاجتماعية في كازاخستان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة والعالم سيراقبون أي انتهاك لحقوق الإنسان وأي تمهيد للسيطرة على مؤسسات كازاخستان
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
منظمة الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم
اسوشيتد برس: المستشفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية تعيش حالة من الفوضى بسبب تفشي متحور أوميكرون
الرئيس الأميركي جو بايدن: ترمب روج لأكاذيب بشأن انتخابات 2020 ولم يفعل أي شيء عند هجوم مناصريه على الكابيتول
بايدن: ترمب كان أول رئيس يرفض قبول نتائج الانتخابات ولن أسمح لأي شخص أن يضع خنجرا في عنق الديمقراطية
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
وزير الصحة الفرنسي: تسجيل أكثر من 335 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء
استشهاد شاب فلسطيني بنيران العدو في محيط مخيم بلاطة بالضفة الغربية المحتلة
مصادر فلسطينية: استشهاد شاب فلسطيني بعد دهسه من قبل مستوطن صهيوني غرب رام الله
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
أقضية بعبدا / عاليه / الشوف: 01548033 _ 81799597 / أقضية صور / مرجعيون / بنت جبيل: 76043240 _ 81844520
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
التحكم المروري : حركة المرور كثيفة على طريق عام المشرفية غبيري بالاتجاهين
منذ 34 mins
7 January، 2022
المشرفية
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