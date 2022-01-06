اشتباكات مسلحة عنيفة وسط مدينة ألما آتا الكازاخية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 16:38

اشتباكات مسلحة عنيفة وسط مدينة ألما آتا الكازاخية (سبوتنيك)

منذ 2 ساعة 6 January، 2022
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