العميد سلامي: الجيش العظيم للشهيد سليماني يذود عن المظلومين في كل مكان

أكد القائد العام للحرس الثوري الايراني العميد حسين سلامي أن “الجيش العظيم الذي شكله الشهيد الفريق قاسم سليماني يدافع عن المظلومين في كل مكان”. ورأى العميد سلامي في مؤتمر الذكرى الثانية لاستشهاد الفريق حاج قاسم سليماني الخميس، أن “اليمنيين يقتربون من النصر”، وأن الشهيد “منح فلسطين الحياة والروح والسلاح، وفي لبنان هرع لمساعدة الناس وحزب الله وهو شاب وألحق هزائم اسطورية بالصهاينة”. وأشار العميد سلامي الى أن الشهيد سليماني يصنع التاريخ ويحث المسلمين على الثقة بالله دائماً وفي العراق العزيز وقف بجانب اشقائنا في العراق ودافع عن حرمة المسلمين”.