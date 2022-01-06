قوى الأمن: توقيف 3 من أفراد عصابة سرقة دراجات نارية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “على أثر حصول عمليات سرقة دراجات آلية عديدة، ضمن مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان. كثفت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهم. بنتيجة الجهود الحثيثة، تمكنت من تحديد هوية أفراد عصابة قامت بهذه السرقات، وهم كل من: س. و. (من مواليد العام 1997، لبناني)، وهو الرأس المدبر للعصابة، ومن أصحاب السوابق. ع. ق. (من مواليد العام 1997، سوري)، وع. ب. (من مواليد العام 1995، سوري)، بتاريخ 28-12-2021، وبعد رصد ومراقبة، نفذت دوريات من الشعبة كمائن عدة محكمة في عينطورة، وجونية، وجبيل، وتمكنت من توقيف الثلاثة المذكورين وضبطت بحوزتهم أدوات تستخدم في سرقة الدراجات الآلية، إضافة إلى ضبط سيارة نوع كيا بيكانتو، كانوا يتجولون على متنها لمراقبة الدراجة التي يعتزمون سرقتها.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة سرقة أكثر من /150/ دراجة آلية من نوعي بارت وv150، ضمن قضائي كسروان والمتن، بالإشتراك مع شخص رابع مجهول الهوية ملقب بالأسمر. وأنهم باعوا الدراجات المسروقة إلى شخص في طرابلس.

أجري المقتضى القانوني في حقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام