وسائل إعلام سورية: قصف مدفعي من دبابات الإحتلال الإسرائيلي على أحراج بلدة الحرية في القنيطرة تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المروحي والإستطلاعي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 6 2022 - 00:02

وسائل إعلام سورية: قصف مدفعي من دبابات الإحتلال الإسرائيلي على أحراج بلدة الحرية في القنيطرة تزامناً مع تحليق مكثف للطيران المروحي والإستطلاعي

منذ 2 ساعة 5 January، 2022
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