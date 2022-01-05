استهداف قاعدة للتحالف بقيادة واشنطن في شرق سوريا

سقطت ثلاث قذائف صاروخية الأربعاء على حقل العمر النفطي الذي يضم أكبر قاعدة لما يسمى “التحالف الدولي بقيادة واشنطن” في شرق سوريا وفق وكالة فرانس برس.

وقالت مصادر اعلامية إنه “تم تسجيل هذا الهجوم على حقل العمر النفطي، غداة إحباط هجوم مماثل على قاعدة أخرى في المنطقة”.

وأعلن التحالف أن قصفاً بثماني جولات من النيران غير المباشرة استهدف صباح اليوم الأربعاء قواته المتواجدة في قاعدة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) شمال شرقي سوريا.

وقال إن قواته ردت بإطلاق 6 قذائف مدفعية باتجاه نقطة انطلاق الهجوم .

المصدر: فرانس 24