عبر ايران .. مقايضة الغاز بين آذربيجان وتركمانستان تدخل حيز التنفيذ

دخل عقد مقايضة الغاز بين آذربيجان وتركمانستان عبر الاراضي الايرانية حيز التنفيذ في الاول من يناير/كانون الثاني 2022.

وكانت الدول الثلاث قد وقعت عقد المقايضة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي “إيكو”، بموجبه تسلم ايران 1.5 الى 2 مليار متر مكعب من الغاز التركماني الى آذربيجان سنويا.

وأعتبر وزير النفط الايراني “جواد أوجي” في تصريح حينئذ، أن العقد المبرم يمثل خطوة الى الامام باتجاه علاقات الطاقة وأنه سيسهم بتوفير الوقود المستدام لفصل الشتاء لـ 5 محافظات ايرانية ( شمال شرق)، وهي خراسان الرضوية والشمالية والجنوبية وسمنان وكُلستان.

المصدر: وكالة انباء فارس