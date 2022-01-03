لقاء اليوم الموعود الفكري انعقد بأجواء الليالي الفاطمية وذكرى شهادة القائدين سليماني والمهندس

عقدت جمعية الإمام المنتظر العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية لقاء اليوم الموعود الفكري المئة وخمسة وأربعون بأجواء الليالي الفاطمية وذكرى شهادة القائدين الكبيرين الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ومرور أربعين يوماً على رحيل أحد مؤسسي الجمعية الحاج المجاهد عبدو عبيد.

إفتتح الحفل المقرئ الحاج محمد النمر وتلا سماحة السيد حيدر عثمان حديث الكساء اليماني وكانت كلمة وجدانية لاحد مشايخ الحسكة السيد تمام الشيخ ابراهيم تحدث فيها عن مناقب المرحوم الحاج عبدو عبيد وعن الشهداء القادة. وتلا سماحة السيد حيدر عثمان مجلس عزاء أعقبه المنشد والرادود الشيخ منيف شريف لطمية من وحي المناسبة. وتضمن اللقاء عددا من الكلمات حول الاحداث القائمة.

وألقى رئيس جمعية الإمام المنتظر العالمية الحاج حبيب الله بلوق كلمة شكر فيها المشاركين وخصوصاً الذين تكبدوا عناء السفر، ولبى الحضور دعوة المضيف سماحة السيد حيدر عثمان على مأدبة السيدة الزهراء عليها السلام.

اقيم اللقاء بحضور وفد من أنصار الله اليمن برئاسة الدكتور حميد رزق مدير البرامج السياسية في قناة المسيرة ووفد من عشائر سوريا برئاسة السيد تمام الشيخ إبراهيم الحسيني والنائب السابق حسن يعقوب وسماحة الشيخ إبراهيم بلوط وجمع من المثقفين.