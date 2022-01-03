كورونا في كوريا الجنوبية.. تسجيل أول حالتي وفاة بسبب سلالة “أوميكرون”

قالت وكالة يونهاب للأنباء، إنه تم في كوريا الجنوبية تسجيل أول حالتي وفاة بسبب سلالة “أوميكرون” لفيروس كورونا.

ونقلت الوكالة، عن السلطات الصحية في جوانجو الواقعة على مسافة 329 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول، أن فحص جثتي المتوفيين، وكلاهما في التسعينيات من العمر، أثبت إصابتهما بسلالة “أوميكرون”.

وأشارت الوكالة، إلى الوفيات حصلت في يومي الاثنين والأربعاء الأسبوع الماضي، وهي أول حالات وفاة تم الإبلاغ عنها بسبب سلالة “أوميكرون” في كوريا الجنوبية. وتحقق السلطات الصحية في الأسباب الدقيقة للواقعتين.

قبل ذلك ذكرت الوكالة، أنه تم تسجيل 3129 إصابة جديدة بكوفيد في البلاد بينها و1015 حالة حرجة.

المصدر: وكالات