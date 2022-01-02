هل يطلب مصرف لبنان تأمين كامل استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة؟

تسريبات حول احتمال أن يطلب حاكم مصرف لبنان من مستوردي المشتقات النفطية، تأمين كامل استيرادهم بالعملة الصعبة.
المصدر: قناة المنار
تسريبات حول احتمال أن يطلب حاكم مصرف لبنان من مستوردي المشتقات النفطية، تأمين كامل استيرادهم بالعملة الصعبة.
المصدر: قناة المنار
أكد “الاتحاد العمالي العام” في لبنان أن “أسعار المحروقات ترتفع والبنزين خصوصا بمعدل 300 ليرة أسبوعيا للصفيحة حتى قارب سعر صفيحة البنزين حوالي 30.000 ليرة لبنانية وتشير بعض التقارير الصحافية إلى إمكان وصول السعر إلى خمسة وثلاثين ألف ليرة في الأسابيع المقبلة”. وقال الاتحاد في بيان له الاربعاء “تشكل الضرائب ...