هل يطلب مصرف لبنان تأمين كامل استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2022 - 21:48

هل يطلب مصرف لبنان تأمين كامل استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة؟

منذ 1 ساعة 2 January، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

تسريبات حول احتمال أن يطلب حاكم مصرف لبنان من مستوردي المشتقات النفطية، تأمين كامل استيرادهم بالعملة الصعبة.

المصدر: قناة المنار

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