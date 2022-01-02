هل يطلب مصرف لبنان تأمين كامل استيراد المشتقات النفطية بالعملة الصعبة؟

“الاتحاد العمالي”: لوضع سقف مرحلي لأسعار المشتقات النفطية لحين إنجاز سياسة نفطية وطنية

أكد “الاتحاد العمالي العام” في لبنان أن “أسعار المحروقات ترتفع والبنزين خصوصا بمعدل 300 ليرة أسبوعيا للصفيحة حتى قارب سعر صفيحة البنزين حوالي 30.000 ليرة لبنانية وتشير بعض التقارير الصحافية إلى إمكان وصول السعر إلى خمسة وثلاثين ألف ليرة في الأسابيع المقبلة”. وقال الاتحاد في بيان له الاربعاء “تشكل الضرائب ...