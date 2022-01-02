عائلة الأسير المضرب أبو هواش: هشام يحتضر بالكامل وقد يفقد حياته خلال ساعات

أكدت عائلة الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، اليوم الأحد، أن الأسير هشام أصبح على مشارف فقدان حياته، نتيجة اضرابه المتواصل لليوم الـ139.

وقال شقيق الأسير عماد أبو هواش “أخي هشام يحتضر بالكامل وخلال ساعات إن لم يتدخل أحد قد يفقد حياته في ظل تعـنت الاحتلال”، مطالبا الجميع بالتدخل لإنهاء معاناته.

ويواصل اليوم الأحد الأسير هشام إسماعيل أبو هواش؛ إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، رغم صدور قرار بوقف اعتقاله الإداري، وخطورة الوضع الصحي.

وتشهد السجون الصهيونية حالة توتر كبيرة على إثر تجاهل قضية الأسير ابو هواش الذي قارب على الاستشهاد، جراء استمرار اعتقاله.

وحذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، أنه إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد النخالة، في بيان صحفي، مساء الخميس، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

فيما حذرت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من حدوث أي مكروه قد يحصل للأسير أبو هواش، وسط خشية من استشهاده بعد تدهور حالته الصحية.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أصدرت بياناً أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء تدهور الحالة الصحية للمعتقل الفلسطيني المضرب عن الطعام هشام إسماعيل أبو هواش.

وأوضحت اللجنة أن الطواقم التابعة للجنة الدولية ستستمر في زيارة الأسير “أبو هواش” بصورة منتظمة وستواصل متابعة وضعه عن كثب.

وقالت “من منظور طبي، وبعد مرور أكثر من 138 يوماً على إضرابه عن الطعام، فإنّ “أبو هواش في حالة حرجة وهو بحاجة إلى متابعة طبية مختصة”.

وأضافت اللجنة “ومثل سائر المضربين عن الطعام، إننا قلقون بشأن العواقب الطبية المحتملة التي لا رجعة فيها والتي قد تؤدي للأسف إلى فقدان الحياة، لا بد من صون كرامة جميع المعتقلين ومعاملتهم بإنسانية”.

المصدر: فلسطين اليوم