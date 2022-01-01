تواصل انتهاكات الاحتلال .. شهيد وإصابات واقتحامات وسرقة أشتال زيتون

واصل جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون، اليوم الجمعة، عدوانهم على الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد مواطن بعد إطلاق النار عليه قرب سلفيت، وسجلت عدة إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات واقتحامات، فيما أقدم مستوطنون على سرقة عشرات أشتال الزيتون.

شهيد برصاص الاحتلال شمال سلفيت

استشهد الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) من قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، إثر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه قرب مفترق حارس شمال المحافظة. وأصيب ريان بجروح حرجة أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.

والشهيد أمير ريان متزوج وأب لأربعة أطفال، وزوجته حامل بالشهر السادس.

إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال وقمع فعاليات واقتحامات

أصيب مواطنان بالرصاص الحي في أطرافهما السفلية، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بيتا جنوب نابلس. كما تم إصابة 44 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات شهدتها قرية بيت دجن شرق المحافظة.

وأصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية الرافضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.

وأصيب أيضاً مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وفي العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده، خلال مواجهات أعقبت اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. وفي قرية جبل المكبر جنوب شرق القدس، اندلعت مواجهات عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية والاعتداء على شاب وهو داخل مركبته، ما أدى لإصابته بجروح ورضوض.

وفي الشيخ جراح، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل أحمد الرشق، وأغلقت محيط منزل عائلة سالم المهدد بالإخلاء لصالح الجمعيات الاستيطانية، لمنع المتضامنين من الوصول إليه. وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، بفعل قنابل الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها لقرية عابود شمال غرب رام الله.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غرب جنين، وصورت عدداً من المنازل القديمة والأثرية، وعرف من أصحابها: محمد سعيد، وإبراهيم مصطفى، وأحمد سليم، وراغب عبد الرحيم، وجميعهم من عائلة الأحمد، وديوان آل الأحمد أبو بكر، ونادر صبيحات، ومصطفى عمور.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في قرية حوسان غرب بيت لحم، وفتشتها وفحصت كاميرات المراقبة المثبتة عليها. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة بيت فجار جنوب المحافظة، وفتشت عددا من منازل المواطنين في منطقة وادي السوق، عرف منها منزل المواطن ماهر طقاطقة.

مستوطنون يسرقون 80 شتلة زيتون غرب سلفيت

أقدمت مجموعة من مستوطني مستوطنة “عالي زهاف”، على سرقة 80 شتلة زيتون في بلدة كفر الديك غرب سلفيت، تعود ملكيتها للمواطن صالح الشنار. وذكر الشنار، قوات الاحتلال التي حضرت لحماية المستوطنين، قامت بالاستيلاء على جراره الزراعي.

المصدر: وكالة وفا