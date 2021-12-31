مصادر أمنية للمنار: الكبتاغون المضبوط في دبي وبيروت تم شحنه لمصلحة شركتين مقرهما في طرابلس

أفادت مصادر امنية للمنار أنه وبتاريخ 23-12-2021 تم احباط عملية تهريب اكثر من مليون حبة كبتاغون في مرفأ دبي قادمة من مرفأ بيروت عبر براد يحوي صناديق من الليمون الحقيقي والبلاستيكي محشو باقراص الكبتاغون،و تم توقيف أربعة اشخاص متورطين في عملية التهريب بينهم ثلاثة سوريين.

وفي ذات السياق تحركت الجمارك اللبنانية للتحقيق في القضية ليتبين ان الشحنة المضبوطة غادرت قبل نحو شهر مرفأ بيروت الى مرفأ مصر حيث مكثت هناك لخمسة عشر يوما قبل ابحارها الى مرفأ دبي ،وأوقفت الجمارك اللبنانية متعهّد الشحن اللبناني وائل مصباح عبيد من مواليد عام 1990 من الضنية الذي اعترف انه يقوم بتخليص معاملات شحنة ثانية من الليمون لا تزال في مرفأ بيروت لتصديرها الى الكويت، اضافة الى شحنة اخرى لا تزال في البحر حيث أصدر القضاء قرارا بإعادتها الى مرفأ بيروت.

و بعد الكشف على الشحنة المضبوطة تبيّن أنها تحوي 9 ملايين حبة كبتاغون مخبأة بنفس الطريقة ، كما تبين أن الشحنتين المضبوطتين في مرفأي دبي وبيروت قد تم شحنهما لمصلحة شركتين مقرهما في طرابلس .

وتسلّم مكتب مكافحة المخدرات الملف ويواصل تحقيقاته

المصدر: موقع المنار