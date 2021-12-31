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December 31 2021 - 02:38

البرتغال تخفض مدة العزل الإلزامي لمصابي كورونا

منذ 2 ساعة 31 December، 2021
تدابير احترازية ضد كورونا في البرتغال
أخبار دولية - البرتغال

خفضت السلطات الصحية في البرتغال فترة العزل الإلزامي للمصابين بكوفيد-19 من 10 إلى 7 أيام، “ما لم تظهر عليهم أعراض المرض”.

وقالت المديرية العامة للصحة في البرتغال إن “المخالطين للحالات الإيجابية سيخضعون للحجر الصحي لمدة أقصاها 7 أيام”.

وذكرت صحيفة “دياريو دي نوتيسياس” اليومية البرتغالية أن منطقة ماديرا وهي أرخبيل في المحيط الأطلسي خفضت فترة العزل الإلزامي إلى 5 أيام.

وشهدت البرتغال تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وأصبح المتحور “أوميكرون” سريع الانتشار من الفيروس سائدا في البلاد على الرغم من تسجيلها أحد أعلى معدلات التطعيم في العالم.

وحصل 87 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 10 ملايين نسمة على جرعتين في الأقل من اللقاحات المضادة لكورونا.

وسجلت السلطات اليوم رقما قياسيا لحالات كورونا بلغ 28659 إصابة و16 حالة وفاة للفيروس.

المصدر: وكالات

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