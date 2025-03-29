البرتغال | احتجاجات الشباب في البرتغال ضد انعدام الأمن الوظيفي

تجمع مئات الشباب في شوارع العاصمة البرتغالية احتجاجًا على انعدام الأمن الوظيفي، مطالبين بظروف عمل أكثر استقرارًا وزيادة الأجور ودعم السكن. كما دعوا إلى تحديد أسبوع العمل بـ 35 ساعة، وإقرار عقود عمل تضمن لهم استقرارًا وظيفيًا.

وقال رودريغو أزيفيدو، موظف في أحد البنوك، معبرًا عن استيائه من الأوضاع الحالية: “لم يعد لدينا وقت للاستمتاع بالحياة، كل ما نفعله هو العمل”.

وتأتي هذه الاحتجاجات في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد العقود المؤقتة، مما يزيد من الضغوط على الشباب الباحثين عن الاستقرار المهني والاجتماعي في البرتغال.

المصدر: وكالات