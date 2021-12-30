هل يكون الدولار الجمركي أول كمائن العام الجديد؟

نقابة مستوردي المواد الغذائية: ضرورة ألا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده المواد الغذائية لأن ذلك يمس بأمن اللبنانيين الغذائي

ناشدت نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان برئاسة هاني بحصلي “السلطة تجنب أي إجراء من شأنه زيادة الأعباء على المواطنين والحد من قدرتهم الإستهلاكية والشرائية، ولا سيما في ما خص المواد الغذائية”. وشددت على “ضرورة ألا يشمل رفع الدولار الجمركي الجاري إعداده حاليا المواد الغذائية لأن من شأن ذلك المس ...