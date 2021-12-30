الشيخ البغدادي: الأوضاع الحرجة التي نمرّ بها هي نتيجة التآمر المركب من الأمريكي والاسرائيلي وحلفائهما – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 30 2021 - 13:10

الشيخ البغدادي: الأوضاع الحرجة التي نمرّ بها هي نتيجة التآمر المركب من الأمريكي والاسرائيلي وحلفائهما

منذ 7 mins 30 December، 2021
الشيخ البغدادي
لبنان

رأى عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، أنّ “الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحرجة التي نعيشها في لبنان، هي بفعل التآمر المركب من الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهما الإقليميين والمحلّيين”، مشيراً الى ان مرد هذا الوضع يعود إلى أمرين “الأول معاقبة الشعب اللبناني على انتصاراته على الإسرائيليين والتكفيريين، حتى بات يُحسب للبنان ألف حساب ببركة التمسك بخيار المقاومة التي فرضت الردع مع هذا العدو، والثاني محاولة إخضاع لبنان في موضوع الترسيم لتأمين ممر آمن لسرقة غازه ونفطه، وأمّا المهازل التي يتحدثون عنها هي مجرد ذرائع سرعان ما سوف تنتهي عندما يصلون إلى أهدافهم لا قدّر الله”.

وخلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة انصار الجنوبية، قال الشيخ البغدادي مع الأسف “الذين سوّقوا للعدوان والحصار على لبنان هم بعض المسؤولين اللبنانيين، الذين نهبوا البلد وزرعوا الكراهية والأحقاد بين أبنائه، ثمّ اختبأوا خلف طوائفهم ومذاهبهم ليثيروا فيهم العصبيات الطائفية والمذهبية”.

وحول موضوع الانتخابات النيابية القادمة، قال الشيخ البغدادي على الذين يُراهنون على الأكثرية النيابية، لم يفهموا إلى الآن أنّ لبنان لا يُحكم بنظام الأكثرية، بل بالتوافق القائم على حماية لبنان من العدوان الإسرائيلي، حيث لن يكون ممراً للأطماع الإسرائيلية إلى المنطقة، موضحاً إنّ “المعاناة التي يعيشها شعبنا في لبنان، سوف تهون عليهم لو قدّر لهم الاطلاع على حجم ما ينتظر أعداءهم من هزيمة حتمية ومن ذُلٍ ما بعده ذل”.

المصدر: بريد الموقع

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة