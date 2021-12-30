العراق: استهداف آليتين لـ”داعش” في الانبار

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الأربعاء عن استهداف آليتين لتنظيم “داعش” الارهابي غربي محافظة الانبار.

وقالت الخلية في بيان لها إنه “من خلال المتابعة المستمرة وتقاطع المعلومات الدقيقة لاستخبارات الفرقة الخامسة بالجيش العراقي، القطعات الامنية في قيادة القوات البرية/ قيادة عمليات الأنبار، وبعد أن حاولت عجلتين تحملان عناصر عصابات داعش إرهابية ومعهم أسلحة متوسطة وخفيفة التقرب من مقر الفوج الثالث باللواء ٢٠ في الفرقة الخامسة بالجيش العراقي شرقي قضاء الرطبة، تتمكن من استهداف العجلتين بمختلف الأسلحة”.

وأضافت الخلية أنه “تم إصابة إحدى العجلات بشكل مباشر وإصابة العناصر إلارهابية الذين كانوا يستقلونها، وقد عثرت القوات الأمنية بداخلها على جهازين موبايل وعبوة ناسفة وبندقية”، مشيرة الى “مباشرة القوات الأمنية بملاحقة العجلة الأخرى والعناصر الإرهابية”.

المصدر: السومرية