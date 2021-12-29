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December 29 2021 - 00:22

قبرص تسجل أكبر عدد من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة

منذ 48 mins 28 December، 2021
علم قبرص
أخبار دولية - قبرص

أعلنت قبرص عن تسجيل 2241 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى بعدد الإصابات في الجزيرة منذ بدء الجائحة.

وأوضحت بيانات وزارة الصحة القبرصية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في الجزيرة وصل إلى 630، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 154926.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1925 إصابة بالفيروس.

وقال بيتروس كارايينيس، عضو اللجنة العلمية الاستشارية في الحكومة، وأستاذ علم الأحياء المجهرية وعلم الفيروسات الجزيئية في كلية الطب بجامعة نيقوسيا: “أعتقد أن السبب في ذلك سلالة أوميكرون، التي ربما وصلت في وقت أبكر مما كنا نعتقد”.

المصدر: وكالة رويترز

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