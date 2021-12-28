مطلوبان خطيران بجرائم سلب وسرقة في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“في إطار ملاحقة وتتبع المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتسليمهم إلى المراجع المختصة، وبخاصةٍ أولئك المتورطين في جرائم سلب وسرقة، وبعد أن وردت معلومات إلى مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي عن تواجد مطلوب خطير، في سهل بلدة سعدنايل، يدعى:

– ع. ش. (من مواليد عام 1986، سوري) قامت قوة من المفرزة المذكورة برصده، وتمكنت من توقيفه في عملية خاطفة. مع العلم أنه دائم الحذر في تنقلاته.

وتبين أن في حقه عدة مذكرات قضائية، بجرائم سلب، سرقة، سرقة دراجات آلية.

كذلك، أوقفت دورية من المفرزة المذكورة في مدينة زحلة مطلوب آخر بجرم سلب:

-ع. ي. (من مواليد عام 1979، لبناني)

سلم الموقوفان الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني في حقهما، بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام