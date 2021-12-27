المانيا: نرحب بمبادرة عقد مفاوضات بين الناتو وروسيا

رحبت المانيا “بمبادرة الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بشأن إجراء مفاوضات بين الحلف وروسيا في 12 يناير/كانون الثاني”، وأملت أن “تقبل موسكو الدعوة”.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الألمانية أندريا ساسي الاثنين “نرحب بدعوة الأمين العام (للاجتماع) 12 يناير. نرحب بهذه المبادرة ونأمل بأن تقبل روسيا هذا العرض”.

من جانبه، أضاف نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية وولفغانغ بوشنر أن “خبر المفاوضات المقبلة مشجع لأن برلين ترى في هذا مسارا للأحداث كان المستشار يتطلع إليه وهو أن نمضي قدما قدر الإمكان في إطار المبادرات الدبلوماسية”.

في وقت سابق، قال ستولتنبرغ إنه يعتزم “عقد اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير/كانون الثاني”، كما صرح نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن “الاجتماع سيركز على المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، بما في ذلك عدم توسع الحلف شرقا”.

المصدر: روسيا اليوم