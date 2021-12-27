هنية: المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها بالإفراج عن الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الاثنين ان “المقاومة لن تتخلى عن مسؤوليتها بالعمل على الإفراج عن جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي”.

كلام هنية جاء خلال اتصال أجراه مع الاسيرة المحررة إيناس عصافرة لتهنئتها بخروجها من سجون العدو الاسرائيلي، وقال هنية إن “هذه التضحيات هي جزء من النضال الوطني الفلسطيني، ولن تذهب سدى”.

وعبّر هنية عن تضامنه مع عصافرة وعائلتها، في أعقاب الحكم على زوجها قاسم بالسجن المؤبد و40 عامًا بعد إدانته بقتل أحد جنود الاحتلال، كما عبّر عن غضبه من ممارسات الاحتلال العدوانية بحق الأسرى، مؤكدا “الوقوف والشعب الفلسطيني خلف الأسرى والأسيرات”.

وشدد هنية على ان “اليد الإسرائيلية الآثمة يجب أن ترتفع عن الأسرى وأن تتوقف الجرائم والتنكيل الذي يجري بحقهم”.

المصدر: فلسطين اليوم