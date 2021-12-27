لافروف: أول جولة من المباحثات حول الضمانات الأمنية مع واشنطن ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 27 2021 - 13:44

لافروف: أول جولة من المباحثات حول الضمانات الأمنية مع واشنطن ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة

منذ 33 mins 27 December، 2021
لافروف
أخبار دولية - روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الجولة الأولى من المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية ستجرى فور انتهاء عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال لافروف إن روسيا لا تصدر “إنذارات أخيرة” بشأن مدة المحادثات الأمنية، لكن هذه المحادثات لا يمكن أن تكون بلا نهاية.

وذكر لافروف أن كبار المسؤولين العسكريين الروس سيشاركون في اجتماع مجلس روسيا والناتو المزمع عقده في 12 يناير، وأن موسكو تأمل بأن يكون تمثيل الحلف على نفس المستوى العالي.

ووصف لافروف حلف شمال الأطلسي بأنه “مشروع جيوسياسي بحت” لاستيعاب الأراضي التي ظلت بلا مالك بعد انهيار حلف وارسو، مضيفا أن كلمة الناتو لا مصداقية لها.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

لتبقى حاضرة في وجدان وذاكرة الشعوب الحرّة، قناتا المنار والمسيرة تطلقان أضخمَ عملية توثيق لمجازر العدوان السعودي الأمريكي في اليمن من خلال خريطة تفاعلية توثّق المجازر المرتكبة وتبيّن سعة إنتشارها على امتداد اليمن.

إغلاق تصفح الخريطة