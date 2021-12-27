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December 27 2021 - 08:40

السيد رئيسي يحذر من محاولات “المغرضين” تدمير العلاقات بين إيران ودول الجوار

منذ 2 ساعة 27 December، 2021
السيد رئيسي
ايران - عربي وإقليمي

حذر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي من محاولات “مضمري السوء” الرامية إلى تدمير العلاقات بين إيران ودول الجوار، مشددا على ضرورة أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور في هذا الصدد.

وجاء تصريح السيد رئيسي خلال عقده اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد.

وأكد الرئيس الإيراني أن طهران سخرت طاقاتها لتنمية العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار، مضيفا أن بلاده “حققت النجاح في هذا المسار”.

وأضاف أنه في ضوء التقارير الإحصائية الأخيرة التي أظهرت تسجيل نمو بواقع 40 بالمئة في مجال الصادرات غير النفطية الإيرانية، “يوجد هناك المغرضون الذين يسعون إلى تدمير العلاقات بين إيران مع جيرانها، ما يوجب أخذ الحيطة والحذر ومراقبة الأمور في هذا الخصوص”.

المصدر: وكالة ارنا

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