طقس الاثنين صاف مع ارتفاع طفيف بالحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 26 2021 - 12:42

طقس الاثنين صاف مع ارتفاع طفيف بالحرارة

منذ 18 mins 26 December، 2021
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا صافيا إلى قليل الغيوم، مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبشكل طفيف وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن ال1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  تؤدي الى طقس مستقر وبارد نسبيا حتى مساء يوم الخميس حيث يتقلب تدريجياً.  (معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الأول ما بين 13 و21 درجة مئوية).

– الطقس المتوقع في لبنان: الأحد: صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة القصوى في حين تبقى درجات الحرارة الصباحية منخفضة ودون معدلاتها الموسمية، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين: صاف إلى قليل الغيوم مع استمرار درجات الحرارة بالإرتفاع وبشكل طفيف وانخفاض بنسبة الرطوبة على الساحل، ويبقى التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي وطفيف بدرجات الحرارة وبقاء درجات الحرارة الليلية متدنية نسبيا مما يستدعي التحذير من تكون الجليد على الطرقات الجبلية التي تعلو عن ال1600 متر وما فوق خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 إلى 19 درجة، فوق الجبال من 1 إلى 11 درجة، في الداخل من صفر إلى 14 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين 10 و25 كلم/س.

– الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و65%.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.   حرارة سطح الماء: 20°م.

– الضغط الجوي: 1026 HPA            أي ما يعادل: 770 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية

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