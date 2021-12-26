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December 26 2021 - 12:40

تقرير: الاقتصاد العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار لأول مرة في 2022

منذ 21 mins 26 December، 2021
World Economy1
اقتصاد - صفحات منوعة

أظهر تقرير أن الناتج الاقتصادي العالمي سيتجاوز100تريليون دولارلأول مرة في 2022 وأن تفوق الصين على أميركا باعتبارها الاقتصاد الأول بالعالم سيستغرق وقتا أطول قليلا مما كان يعتقد سابقا

وتوقعت شركة الاستشارات البريطانية (سيبر) أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الدولارية في عام 2030، أي ما يزيد عامين عما تم توقعه في تقرير جدول الرابطة الاقتصادية العالمية في العام الماضي.

وقالت سيبر في تقريرها، إنه يبدو أن الهند على وشك تجاوز فرنسا العام المقبل، ثم بريطانيا في عام 2023 لاستعادة مكانتها كسادس أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهر التقرير أن ألمانيا في طريقها لتجاوز اليابان من حيث الناتج الاقتصادي في عام 2033. ويمكن أن تصبح روسيا من بين أكبر عشر اقتصادات بحلول عام 2036، كما يبدو أن إندونيسيا في طريقها لاحتلال المركز التاسع في عام 2034.

 

المصدر: رويترز

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