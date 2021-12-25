الرئيس عون: لبنان بحاجة الى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها

شدد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون على أن “الإنسان مرتبط بمجتمعه وبالأرض، فالإنسان بلا أرض لاجىء”، وقال “مواطنو لبنان من كل الأديان ومختلف الحضارات، لذلك طرحت إنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار”.

ورأى الرئيس عون أن “ما يعانيه اللبنانيون اليوم ويعيشونه، هو نتيجة أعمال من مارس المسؤولية سابقا وهو مؤتمن على حياة المواطنين”، وتابع أن “المسيحية المشرقية لا تعيش إلا عبر الحوار المسيحي – الإسلامي، والدولة المدنية في حاجة الى نضج اجتماعي وسياسي لكي تتحقق في لبنان”.

وشدد الرئيس عون على أن “التغيير آت وسيحصل وهذا التغيير سيكون فكريا وعملي لأننا وصلنا الى ما نحن عليه نتيجة الخطيئة والسرقة والفساد والفشل في النظام. وهذا ما سيفرض تغييرا معينا”، واعتبر أن “هذا التغيير في حاجة الى وقت، ولبنان في حاجة الى 6 أو 7 سنوات للخروج من الأزمة التي يعانيها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام