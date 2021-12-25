كورونا في المكسيك.. تسجيل 162 وفاة و3520 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الجمعة عن تسجيلها 162 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فيما تقترب حصيلة ضحايا الجائحة فيها من مستوى 300 ألف متوف.

وأفادت الوزارة “بارتفاع حصيلة الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 162 حالة، مقارنة مع 198 في بيانات الأربعاء و149 الخميس، لتصل إلى مستوى 298670 حالة”.

وذكرت الوزارة “أنها رصدت 3520 إصابة جديدة بالمرض مقارنة مع 3319 في إحصائية الأربعاء و3363 الخميس، لتبلغ حصيلة الحالات مستوى 3947284”.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا المرض.

المصدر: روسيا اليوم