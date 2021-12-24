الرئيس الروسي: النمو الاقتصادي يجب أن يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة أن النمو الاقتصادي ليس هدفاً بحد ذاته؛ بل يجب أن يؤدي إلى زيادة الدخل الحقيقي للمواطنين، وهو ما يعتبر قضية رئيسية.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء الحكومة، “النمو الاقتصادي ، بالطبع، ليس مطلبا بحد ذاته، وليس غاية في حد ذاته؛ يجب أن يخلق وظائف جديدة، وبيئة حديثة للحياة في جميع أنحاء البلاد، في المدن والقرى. ويؤدي إلى زيادة دخل الناس، الدخل الحقيقي للمواطنين”.

وأشار الرئيس إلى أن المؤشرات متعددة الاتجاهات، فالتضخم ينمو، لكن الدخل الحقيقي المتاح للمواطنين ينمو أيضا.

وقال في هذا الصدد، “في الحالة الأولى، نحتاج إلى فعل كل شيء لاستهداف التضخم واحتوائه، وفي الواقع، يجب أن ينمو الدخل المتاح، نحتاج إلى حماية الناس من التقلبات الحادة في الأسعار، والتي تصيب بشكل مؤلم ذوي الدخل المحدود”.

وكان الرئيس الروسي قد شدد، في حديث، يوم 7 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على ضرورة تحقيق زيادة في الدخل الحقيقي للمواطنين الروس، بنسبة لا تقل عن 2.5 بالمئة.

وأعلن النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلوسوف، في 8 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أنه من غير المرجح أن يتجاوز التضخم في روسيا في عام 2021، مستوى 6.5 – 7 بالمئة، وقد يكون أقل.

ونشرت وزارة التنمية الاقتصادية، في وقت سابق، سيناريو أحوال التنمية الاجتماعية والاقتصادية لروسيا للفترة 2022 – 2024؛ وأوضحت عدداً من معايير التنبؤ للعام الحالي، وتوقعت وصول التضخم في روسيا، في عام 2021، إلى 4.3 بالمئة.

كما نشر بنك روسيا توقعاته المحدثة لمنتصف المدة، بحدوث تضخم، بحلول نهاية عام 2021، في حدود 4.7 – 5.2 بالمئة.

ووفقا للهيئة الروسية للإحصاء “روس ستات” تراجع التضخم في روسيا، خلال شهر نيسان/أبريل، إلى 0.6 بالمئة مقارنة مع 0.7 بالمئة، في شهر آذار/مارس؛ وشهد تراجعا على أساس سنوي، من 5.8 بالمئة إلى 5.5 بالمئة.

المصدر: وكالة سبوتنيك