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December 24 2021 - 13:18

الاحتلال الاسرائيلي يعتقل عددًا من المواطنين بينهم أسرى محررين في الضفة

منذ 2 ساعة 24 December، 2021
الاحتلال الإسرائيلي
عربي وإقليمي - فلسطين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الجمعة عددًا من المواطنين في قرى مختلفة بالضفة الغربية المحتلة بينهم أسرى محررين. ووفًا لشهود عيان، فإن قوات الاحــتلال اعتقلت الشاب خالد وليد أبو بكر عقب اقتحام منزله في بلدة يعبد بجنين، بينما اعتقلت الأسير المحرر محمد عمارنة بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، علما أنه تحرر من سجون الاحتــلال قبل أسبوعين.

وأشار شهود العيان إلى أن قوات الاحتــلال اعتقلت الشاب محمد اسماعيل الشيخ من بلدة مراح رباح جنوب بيت لحم، أثناء عبوره عبر حاجز النفق باتجاه القدس المحتــلة.

المصدر: فلسطين اليوم

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