اليابان تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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December 24 2021 - 09:34

اليابان تنضم لدول مقاطعة أولمبياد بكين دبلوماسيا

منذ 6 mins 24 December، 2021
يابان
أخبار دولية - اليابان

أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنها لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن اليابان لن ترسل وفدا حكوميا إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، في قرار ينظر إليه على أنه يتماشى مع المقاطعة الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة بسبب سجل الصين في مجال حقوق الإنسان.
لكن مصادر حكومية ذكرت أن الرياضيين اليابانيين سيحضرون في الألعاب الأولمبية كما هو مقرر.
وقالت المصادر، بحسب وكالة “كيودو”، إن الحكومة اليابانية تخلت عن خطة لإرسال مسؤولين كبار إلى أولمبياد بكين لأنها لم تشهد تحسنا طفيفا في أوضاع حقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ في أقصى الغرب، وفي وهونغ كونغ.

المصدر: كيودو

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