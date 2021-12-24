اميركا تقرّ دواء “باكسلوفيد” من فايزر لعلاج كورونا

أقرت الولايات المتحدة الأمريكية استخدام حبوب دواء فايزر Pfizer في الحالات الطارئة لتقدم بذلك خيار علاج أكثر ملاءمة للمرضي المعرضين للخطر في مرحلة حاسمة من الجائحة.

ويعد العقار الذي يحمل اسم “باكسلوفيد Paxlovid ” هو أول علاج منزلي لكوفيد -19 ينال موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المتوقع أن يصبح العقار سلاحاً قوياً في مكافحة الفيروس مع بدء الإنتاج، حيث يمنح الأشخاص المعرضين للإصابة بالمضاعفات الخطيرة للمرض طريقة لتجنب دخول المستشفى.

والعلاج مخصص لعلاج حالات الإصابة بمرض كوفيد 19 الخفيف إلى المتوسط ​​(COVID-19) بين البالغين من الفئة “المهددة” بتطور عسير للمرض، وحتى لدى الأطفال من 12 سنة فما فوق، أو بوزن 40 كيلوغرامًا على الأقل، مع نتائج إيجابية لاختبار SARS-CoV-2.

وبحسب ما نشر موقع هيئة الغذاء والدواء الأمريكية فإن العقار يتوفر بوصفة طبية فقط ويجب أن يبدأ استخدامه في أقرب وقت ممكن بعد تشخيص COVID-19 وفي غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وتؤكد هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أن عقار باكسلوفيد ليس بديلاً عن التطعيم.

ويتكون عقار باكسلوفيد Paxlovid من عقارين: الأول هو نيرماتريلفير nirmatrelvir ، الذي يثبط بروتين SARS-CoV-2 ما يمنع الفيروس من التكاثر، ومادة ريتونافير ritonavir، الذي يبطئ من عملية تكسير العقار الأول لمساعدته على البقاء في الجسم لفترة أطول بتركيزات أعلى.

ويتم إعطاء باكسلوفيد على شكل ثلاثة أقراص (قرصان من نيرماتريلفير و قرص واحد من ريتونافير). وهي تؤخذ معاً عن طريق الفم مرتين يومياً لمدة خمسة أيام ، ليصبح المجموع 30 قرصًا. ولا يُسمح باستخدام باكسلوفيد Paxlovid لمدة تزيد عن خمسة أيام متتالية، بحسب ما أكدت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

المصدر: dw.com