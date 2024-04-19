العشرات من المدن الأميركية تعمل على جذب أكبر عدد للانتقال إليها وذلك من خلال تقديم حوافز وامتيازات نقدية وعينية، تتراوح بين 10 آلاف دولار نقداً، كما هو الحال في تواسا، أو تقديم قطعة أرض مجانية لبناء منزل، أو تقديم منزل جاهز للانتقال والعيش.

بينما تقوم مناطق أصغر، معظمها في مدن الغرب الأوسط ذات الكثافة السكانية الصغيرة، بإنشاء برامج للمقيمين الحاليين والمستقبليين للحصول على منزل أو أرض لبناء منزل عليها مجانًا، في ولاية كانساس، قامت العديد من المدن بالتبرع بالأراضي، وفي مدينة واحدة في ولاية أيوا يوجد مجتمع كامل مليء بقطع الأراضي المتاحة للحصول عليها مجاناً.

وبناء على أحدث البيانات الأميركية والصادرة عن معهد أراضي السماسرة، مبيعات الأراضي الأميركية زادت بنسبة 1.2% من عام 2022 إلى عام 2023، بينما قفزت تكلفتها بنسبة 1.9%.

وتتراوح أسعار المساكن حول مستويات قياسية من الارتفاع في أغلب أنحاء الولايات المتحدة، في حين لم تنخفض معدلات الرهن العقاري بالقدر الكافي لجعل الأميركيين يشعرون بأنهم قادرون بسهولة على شراء المساكن.

إليك خمس مدن تقدم منازل وأراضي للراغبين في الإنتقال إليها:

إلوود – نبراسكا

في إلوود بولاية نبراسكا، توفر غرفة التجارة بالمدينة قطعًا مجانية للاستحواذ فيما تطلق عليه المدينة اسم Wheatfield Addition .

تبلغ مساحة القطع 110 قدمًا في 115 قدمًا وهي جزء من برنامج ملكية المنازل الذي يسمح للمستفيدين ببناء منازل يشغلها مالكوها. قطع الأرض مجانية، لكن أصحاب المنازل المحتملين سيحتاجون إلى وديعة بقيمة 500 دولار، والتي سيتم استردادها عند الانتهاء من بناء المنزل.

تقدم Elwood، التي تقع على بعد 230 ميلاً من أوماها، نبراسكا، أيضًا مساعدة في الدفعة الأولى ودفع 10٪ من تكلفة البناء تصل إلى 25000 دولار.

لينكولن، كانساس

عدد السكان القليل والذي يقل 1200 نسمة، دفع مدينة لينكولن بولاية كانساس، توفير قطعًا من الأراضي السكنية للمقيمين في حال رغبك في بناء منزل.

قطعة الأرض تتراوح مساحتها من 14000 إلى 35000 قدم مربع، ويمكن بسهوله توصيل الخدمات من مياة وصرف صحي وكذلك تقع على طرق ممهدة، كما أن هذه القطع تكون قريبة من وسط المدينة والمدرسة الثانوية المحلية والمستشفى.

ولذلك فإن هناك عدد من المعايير التي يجب استيفاؤها بالنسبة للمتقدمين وكذلك بالنسبة للمنازل، فيجب أن يكون الحد الأدنى للمساحة 1300 قدم مربع للمنزل المكون من طابق واحد و900 قدم مربع للمنزل المكون من طابقين، ويجب أن يحتوي كل منزل على مرآب يتسع لسيارتين، وأن يكون على أساس دائم.

مانيلا، آيوا

مانيلا بولاية أيوا، وهي توفر ضمن مشروع Sunrise Addition قطع أراضي للأسر و الأفراد المؤهلين.

ولكي تكون مؤهلاً يجب على المشاركين بناء منزل والمدينة تسهل عليك الأمر، وسيتم التنازل عن رسوم توصيل المرافق، وسيكون هناك تخفيض ضريبي بنسبة 100% لمدة خمس سنوات، وفقًا للمدينة.

مانكاتو، كانساس

مدينة مانكاتو – مدينة شمال كانساس يبلغ عدد سكانها أقل من 1000 نسمة، وفقا لتعداد الولايات المتحدة، و بها 26 قطعة أرض سكنية متاحة.

وفقًا لغرفة التجارة بالمدينة، يجب أن يحصل المتقدمون على موافقة مسبقة من مؤسسة الإقراض وإجراء مقابلات مع مجلس المدينة.

يجب أن لا تقل مساحة المنازل عن 1200 قدم مربع، ويجب أن يبدأ بناء المنزل في غضون ستة أشهر من الحصول على قطعة الأرض.

مونيسن، بنسلفانيا

وفقًا لتعداد الولايات المتحدة، انخفض عدد السكان في مونيسن بولاية بنسلفانيا بنسبة 10٪ من 7720 في عام 2010 إلى 6876 في عام 2020.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2021 أن 10% من منازل مونيسن مهجورة ، لذلك بدأت المدينة في تقديم حافز لشراء المنازل الشاغرة .

قال عمدة المدينة رون موزر لموقع Business Insider في أبريل 2024، إن المنازل الشاغرة التي تراكمت عليها مبالغ كبيرة من الضرائب المتأخرة يمكن أن تُعفي المدينة من ديونها إذا قدم المشترون خططًا لإعادة تأهيل العقارات.

المصدر: cnbcarabia