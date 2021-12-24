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December 24 2021 - 09:34

مصرع 32 شخصا في حريق بعبارة في بنغلادش

منذ 42 mins 24 December، 2021
بنغلادش
أخبار دولية - بنغلادش

أفادت وكالة “فرانس برس” بمصرع 32 شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في حريق اندلع في عبارة مزدحمة خلال عبورها أحد الأنهار في جنوب بنغلادش.
ونقلت الوكالة عن تصريح رئيس الشرطة المحلية، موينول إسلام: “اشتعلت النيران في عبارة أوبيجان 10 التي تتألف من 3 طوابق وهي في منتصف النهر”.
وأضاف: “انتشلنا 32 جثة، وقد ترتفع حصيلة القتلى”، مدققا: “الغالبية لقوا مصرعهم بسبب الحريق، وقلة غرقوا بعد أن قفزوا في النهر”.
ووقع الحادث بالقرب من بلدة جاكاكاثي الريفية الجنوبية، على بعد 250 كيلومترا جنوب العاصمة دكا.

المصدر: ا ف ب

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