بنغلادش: قرابة 300 ألف بنغلادشي توجهوا إلى ملاجئ الطوارئ للاحتماء من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة من البلاد المنخفضة لاسيما في المناطق الحدودية مع الهند – موقع قناة المنار – لبنان
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August 24 2024 - 18:00

بنغلادش: قرابة 300 ألف بنغلادشي توجهوا إلى ملاجئ الطوارئ للاحتماء من الفيضانات التي غمرت مناطق شاسعة من البلاد المنخفضة لاسيما في المناطق الحدودية مع الهند

منذ 1 ساعة 24 August، 2024
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