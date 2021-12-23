وزارة الشباب والرياضة اليمنية: ننفي إدعاءات العدوان حول وجود أسلحة في ملعب صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 22:00

وزارة الشباب والرياضة اليمنية: ننفي إدعاءات العدوان حول وجود أسلحة في ملعب صنعاء

منذ 22 mins 23 December، 2021
ملعب الثورة
اليمن - عربي وإقليمي

نفت وزارة الشباب والرياضة نفيًا قاطعًا كل الادعاءات التي تتحدث بها دول العدوان وتبثها وسائل إعلامه حول وجود أسلحة أو معدات عسكرية في ملعب مدينة الثورة الرياضية بالعاصمة صنعاء.

وأكد الوزارة اليمنية أن قوى العدوان تختلق الذرائع الواهية والمبررات الواهمة لقصف المنشآت الرياضية المدنية والتي سبق أن دمرت الكثير منها، ودعت كل الهيئات الرياضية والمنظمات الدولية ذات الشأن للقيام بمسؤولياتها تجاه هذا التهديد ومطالبة قوى العدوان بالتراجع عن هذه الخطوة الهمجية.

وأشارت وزارة الشباب والرياضة إلى أن استهداف ملعب الثورة يأتي تزامنا مع الاستعدادات لاستقبال وتكريم منتخب الناشئين الفائز ببطولة غرب آسيا لكرة القدم وهي محاولة لمصادرة فرحة الشعب اليمني.

وحملت وزارة الشباب والرياضة دول العدوان مسؤولية ما يترتب على ذلك من أضرار مباشرة في الأرواح أو الممتلكات أو البنية التحتية في الملعب ومحيطه، وأكدت ان اقحام هذه المؤسسة المدنية والتهديد بقصفها يعد انتهاك صارخ للمواثيق التي تجرم المساس بالأعيان المدنية.

المصدر: المسيرة نت

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