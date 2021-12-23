العدو الاسرائيلي يحذر عائلة فلسطينية بحي الشيخ جراح من المشاركة بفعاليات تضامنية قرب منزلها

حذرت سلطات العدو الإسرائيلي الخميس عائلة سالم في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، من المشاركة في أية فعاليات تضامنية قرب بيتها المهدد بالاستيلاء عليه من قبل المستوطنين الصهاينة.

وأفادت مصادر فلسطينية في القدس المحتلة ان “شرطة الاحتلال اقتحمت صباح الخميس حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة وسلمت عائلة سالم بلاغا لحضور جلسة محكمة في الثلاثين من كانون الأول الجاري دون اعطائهم مزيدا من تفاصيل وأسباب الجلسة”.

من جهته، قال المقدسي إبراهيم سالم “تفأجنا صباح اليوم بتسليم شرطة الاحتلال بلاغًا لنا لحضور جلسة محكمة تعقد في الثلاثين من كانون الاول الجاري، دون أن إعلامنا بأسباب عقد الجلسة، مع تحذيرنا من المشاركة في أية فعاليات قرب بيتنا المهدد باستيلاء المستوطنين عليه وتشريدنا منه”.

واضاف سالم “تحاول شرطة الاحتلال ثنينا عن المشاركة في الفعاليات التضامنية معنا كوننا مهددين بإخلاء منزلنا لصالح المستوطنين، ونحن نرفض الانصياع لأوامر الاحتلال وسنستمر في المشاركة في الفعاليات التي ينظمها المواطنون نصرة لنا في وجه أطماع المستوطنين وادعاءات الجمعيات الاستيطانية”.

وكان مستوطنون صهاينة أخطروا في الثامن من كانون الأول الجاري، عائلة سالم القاطنة في الحي الغربي من الشيخ جراح بالقدس المحتلة بإخلاء منزلها الذي تزيد مساحته عن 200 متر وتسكنه 3 عائلات مكونة من 11 فردا.

المصدر: وكالة وفا