تجمع المطاحن: إعادة تسليم الطحين المدعوم كالعادة بعد موافقة مصرف لبنان على دفع فواتير استيراد القمح – موقع قناة المنار – لبنان
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December 23 2021 - 16:48

تجمع المطاحن: إعادة تسليم الطحين المدعوم كالعادة بعد موافقة مصرف لبنان على دفع فواتير استيراد القمح

منذ 28 mins 23 December، 2021
تجمع المطاحن
لبنان

اعلن “تجمع المطاحن في لبنان” في بيان ان “مصرف لبنان وافق ظهر اليوم، على فواتير استيراد القمح التي كانت متوقفة لديه بعد الجهود التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة مع مصرف لبنان، والتي ادت الى صرف كل فواتير مبالغ دعم القمح للمطاحن التي كانت تنتظر تقييم كميات القمح المدعوم والارتفاع الملحوظ في اسعاره العالمية، مما سيمكن المطاحن من استيراد حاجاتها من القمح المدعوم لصناعة الخبز”.
واضاف البيان”المعلوم ان مصرف لبنان أوقف هذه الفواتير بسبب ارتفاع كلفتها بالمقارنة مع العام الماضي، علما ان اسعار القمع العالمية ارتفعت من 270 الى 400 دولار اميركي مما ضاعف فاتورة استيراد هذه المادة الاساسية، وعليه ستعاود المطاحن تسليم الطحين المدعوم كالعادة وبصورة يومية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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