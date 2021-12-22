3 قتلى وعشرات المفقودين إثر غرق زورق مهاجرين قبالة اليونان

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على ثلاث جثث قرب جزيرة فوليغاندروس بعد غرق زورق مهاجرين، حيث تم إنقاذ 12 شخصا بينهم أطفال فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

وأوضح خفر السواحل أن الزورق الذي كان يقل مهاجرين والذي قد يكون غادر تركيا متوجها إلى إيطاليا، تعرض لمشكلة في المحرك وغرق، ومن بين الناجين الـ12، كان اثنان فقط يرتديان سترة نجاة.

وأوضح خفر السواحل أن أربعا من سفنهم ومروحيتين تابعتين للقوات البحرية والجوية وسفينة عسكرية للنقل وخمس سفن عبور وثلاث سفن خاصة تشارك في عمليات الإغاثة.

المصدر: روسيا اليوم