اليمن: العدوان خرق اتفاق الحديدة وطائراته اعتدت على مأرب والجوف وتعز

شنت طائرات العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن الثلاثاء 46 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظات مأرب والجوف وتعز.

وقال مصدر أمني يمني إن “طيران العدوان شن 15 غارة جوية على اابلق في مديرية الوادي و14 غارة جوية على مديرية صرواح و5 غارات جوية على مديرية الجوبة في محافظة مأرب”، وأضاف أن “طيران العدوان شن 8 غارات على منطقة اليتمة في مديرية خب والشعف و3 غارات على مديرية الحزم بمحافظة الجوف وغارة جوية على مديرية مقبنة في محافظة تعز”.

من جهة ثانية، قال مصدر يمني في الحديدة إن “قوى العدوان ارتكبت 126 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية و 6 هجمات لطيران العدوان التجسسي وتحليق مكثف وقصف مدفعي وبمختلف الأعيرة النارية”.

المصدر: موقع انصار الله